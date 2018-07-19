Американский президент пояснил, что у него развязался язык, когда он находился рядом с российским президентом. Французская пресса о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Издание 7sur7 опубликовало статью под названием «Poutine a-t-il dévoilé sa plus grande faiblesse face à Trump ?» — «Раскрыл ли Путин свою самую большую слабость перед Трампом?».

В ней говорится так: «Небольшая фраза, произнесенная Владимиром Путиным во время его совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции, не осталась незамеченной.

Американский президент Дональд Трамп подвергся в своей стране жесткой критике за то, что он в понедельник на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции заявил о своем неверии во вмешательство России в выборы 2016 года. Такое высказывание вызвало раздражение не только у многих демократов, но также и у некоторых членов Республиканской партии.

«Никогда не думал, что наступит такой день, когда я увижу то, как наш американский президент будет стоять рядом с российским президентом и бросать вызов Соединенным Штатам из-за российской агрессии», — написал в Twitter’е сенатор-республиканец Джефф Флэйк.

Расследованию возможного российского вмешательства (в американские выборы 2016 года) в действительности придавалось первостепенное значение на переговорах между двумя самыми могущественными людьми в мире. Выступая перед прессой, Владимир Путин в частности заявил, что «это следствие явилось катастрофой для Соединенных Штатов» и что оно разрушило диалог между двумя странами, который должен был возобновиться уже давно».

Газета Le Journal du dimanche опубликовала материал под названием «Critiqué pour ses déclarations devant Poutine, Trump dit qu’il s’est mal exprimé» — «Трамп, подвергшийся критике из-за своих заявлений перед Путиным, говорит, что его неправильно поняли».

В нем излагается следующее: «Во вторник вечером Дональд Трамп обратился к теме пресс-конференции, которую он дал накануне совместно с Владимиром Путиным, и которая вызвала много критики. Американский президент пояснил, что у него развязался язык, когда он находился рядом с российским президентом.

Дональд Трамп признался в том, что на своей совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции он при произнесении ключевой фразы забыл вставить в нужном месте отрицательную частицу и, таким образом, придал ей обратный смысл.

В частности же, согласно его собственному объяснению, выходит, что в понедельник в Хельсинки у него вырвалось «Я не вижу причин, почему это была бы Россия», хотя в действительности он собирался сказать: «Я не вижу причин, почему бы это НЕ могла быть Россия».

«Россия вмешивалась в выборы 2016 года», — признал во вторник Дональд Трамп».

Газета Le Monde опубликовала статью под названием «Donald Trump et Vladimir Poutine sont des alliés objectifs, mais pas pas égaux» — «Дональд Трамп и Владимир Путин являются объективными, но не равными союзниками».

В ней говорится так: «Все указывало на то, что эта первая двусторонняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, явится, прежде всего, спектаклем для публики или своего рода шоу. Оба они пользуются большой популярностью у средств массовой информации, их дела и, в особенности, поступки широко комментируются. Они могли бы стать героями какого-нибудь американского сериала. Но чем запомнится эта встреча? Что останется в памяти, кроме шоу?».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. На взгляд не только американского, но и вообще западного обывателя, в Хельсинки Дональд Трамп встречался с человеком, который предпринимает атаки на демократическую систему в США и Европе. Так что вопрос о российском влиянии на выборы в США не мог быть обойден вниманием на этой встрече. Владимир Путин подтвердил, что американский президент поднимал тему «так называемого вмешательства». «Российское государство никогда не вмешивалось во внутренние дела США, в частности, в их выборы, и никогда не будет этого делать», — заявил он. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что в ходе двусторонних переговоров «очень много времени» уделялось этой теме.

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