Первые 95 ипотек по госпрограмме «7-20-25» одобрены в Казахстане

Астана. 20 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Первые 95 кредитов одобрены по ипотечной программе «7-20-25» за месяц со старта жилищной программы в Казахстане, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Программа начала работать только первый месяц. В соответствии с поручениями президента, программа будет доведена до рядового гражданина. По данным Нацбанка РК, они одобрили уже первые 95 ипотек. Думаю, правительство совместно с Нацбанком эту программу успешно должны реализовать», — сообщил Ж.Касымбек в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Он уточнил, что с 4 июля этого года начали поступать заявления на рассмотрение кредитной комиссии и уже направлено 148 заявок.

Напомним, 5 марта президент РК Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку разработать новую ипотечную программу «7-20-25». Национальный банк разработал и 31 мая утвердил программу.

В ней могут принять участие все граждане Казахстана, имеющие стабильные доходы в тенге, но не имеющие жилья на праве собственности и непогашенные ипотечные займы.

Основные параметры программы: ставка вознаграждения – не более 7% в год; первоначальный взнос – не более 20%; срок кредита – до 25 лет. Запланировано, что общий объем ипотечных кредитов составит Т1 трлн. Максимальный размер одного ипотечного займа в рамках программы предусмотрен в размере Т25 млн для Астаны, Алматы, Актау и Атырау и Т15 млн — для остальных городов и регионов. Они будут выдаваться для покупки жилья только на первичном рынке.

По словам главы Нацбанка Данияра Акишева, пока не предусматривается расширение программы.