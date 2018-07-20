Астана. 20 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Более 700 высокопоставленных госслужащих уличили в коррупции за первое полугодие в Казахстане.

«Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 55 – областного, 101 – городского и районного звеньев», — сказал председатель агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на расширенном заседании агентства в пятницу.

По его словам, среди задержанных вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя комитетов министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.

Напомним, 7 июня КазТАГ со ссылкой на информированный источник в Астане сообщало о задержании ряда высокопоставленных лиц в столице.

«Задержаны и выдворены в ИВС Астаны вице-президент АО «Кедентранссервис» НК «КТЖ» Галым Муканов и начальник управления по организации госзакупок АО «Кедентранссервис» Дулат Уваев. Заключены под стражу ответственный секретарь министерства иностранных дел РК Анарбек Карашев и заместитель директора хозяйственного управления (ХОЗУ) МИД РК Б. Нурекенов», — сообщал собеседник по телефону.

Позднее, 13 июня, официальный представитель нацбюро по противодействию коррупции Нурлан Жахин на брифинге подтвердил информацию нашего агентства, а также сообщил о ряде других задержаний.