Алматы. 20 июля. КазТАГ — В Алматы ряд домов на сутки отключат от холодной воды, сообщает пресс-служба акима города.

«С 08.00 24 июля до 08.00 25 июля будет прекращена подача холодной воды в здания, расположенные на территориях микрорайонов «Акбулак», «Аккент», «Алгабас» (Атлетическая деревня), «Алгабас-1», «Алгабас-6», АЗТМ, «Теректы», «Калкаман-2» ЖК «Алмалы», по ул. Чуланова, а также в котельную «Аккент», спорткомплекс «Алматы Арена», концертный зал «Алатау» и индустриальную зону», — говорится в сообщении пресс-службы ГКП «Алматы су», распространенном в пятницу.

Уточняется, что временные ограничения по услугам холодного водоснабжения в этом секторе города связаны с проведением плановых работ по замене и установке запорно-регулирующих устройств (арматур) в рамках подготовки к новому отопительному сезону водопроводных сетей Алатауского и Наурызбауского районов.