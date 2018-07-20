Проезд на городских маршрутах для школьников Астаны летом при наличной оплате останется на прежнем уровне — Т40

Астана. 20 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Проезд на городских маршрутах для школьников Астаны летом при оплате наличными останется на прежнем уровне — Т40, сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«Было много вопросов от родителей школьников, так как для получения именной транспортной карты с возможностью загрузки детских тарифов, необходимо предъявить справку с места учебы. Поскольку в летний период для многих это оказалось затруднительным, руководство города пошло на встречу родителям школьников и в летний период проезд для школьников при оплате наличными останется на прежнем уровне — Т40 в обычных городских маршрутах», — сказал Б. Игенбердинов в пятницу на брифинге.

Напомним, оплата наличными за проезд в городских автобусах Астаны вдвое вырастет с 21 июля.

«В соответствии с постановлением правительства РК «Об утверждении правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице» ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает об изменении с 21 июля 2018 года тарифа на проезд в общественном транспорте столицы в городском и пригородном сообщениях», — сообщили транспортном управлении столицы.

В частности, установленный тариф на проезд в общественном транспорте Астаны в городском сообщении «подлежит дифференциации при оплате через электронную систему».

«Тарифы на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях столицы устанавливаются в следующих размерах: на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа Т90; на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными средствами Т180», — уточнили в ведомстве.