Были или нет нарушения со стороны медиков при транспортировке Дениса Тена на скорой помощи разберется следствие – Биртанов

Астана. 20 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Были или нет нарушения со стороны медиков при транспортировке Дениса Тена на скорой помощи разберется следствие, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«По данному факту уголовное дело возбуждено. Наверное, в рамках него будут осуществлены проверки в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, были ли нарушения стандартов или нет (при транспортировке фигуриста в карете скорой помощи и в действиях медиков – КазТАГ)», — сказал Е. Биртанов на коллегии в ведомстве в пятницу.

При этом он добавил, что во всем «следствие разберется».

В то же время глава минздрава добавил, что вопрос травматизма является критически важным для медиков.

«По данному вопросу, он является критически важным для нас, принятию мер по снижению смертности от травм, отравлений и суицидов. Поскольку этот показатель существенно влияет на общую смертность и продолжительность жизни. (…) Будем на национальном уровне этот вопрос (снижение смертности от травматизма – КазТАГ) обсуждать. Предварительно давайте рассмотрим на национальном координационном совете с участием всех госорганов, какие необходимо дополнительные меры принять по линии МВД и других госорганов в этой части», — заключил Е. Биртанов.

Напомним, казахстанский фигурист, многократный призер международных турниров и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы уточняли, что Д. Тен получил ножевое ранение в результате потасовки с автоворами, пытавшимися снять боковые зеркала с его автомобиля.

20 июля в пресс-службе МВД РК сообщили, по факту убийства Д. Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания – Киясов Н.Д., 1994 г.р. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Позднее МВД РК распространила ориентировку на второго подозреваемого – Кудайбергенова Армана Бурибаевича, 1994 г.р., уроженца Кызылординской области.

Отметим, что мониторинг цен на рынке автозапчастей, проведенный корреспондентом КазТАГ, свидетельствует, что зеркала к Lexus, а Д. Тен ездил на Lexus gx460, торгуются в пределах Т25 тыс.-Т50 тыс.

Гражданская панихида по Д. Тену пройдет 21 июля с 10.00 утра во Дворце спорта им. Балуана Шолака.