Биртанов пригрозил закрыть Каскеленскую инфекционную больницу, если ремонт в ней не завершат до августа

Астана. 20 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов пригрозил управлению здравоохранения Алматинской области закрытием Каскеленской городской инфекционной больницы в случае, если ремонт в ней не завершат до августа текущего года.

«По Каскеленской городской инфекционной больнице – я еще раз хочу вам напомнить, что до 31 июля – фактически на следующей неделе вы должны представить доказательства того, что устранены эти нарушения. А 31 июля, точнее 1 августа наша комиссия зайдет на объект. Насколько я понимаю, за такое короткое время вряд ли удалось им ремонт сделать. И я вас предупреждаю, что мы подаем на приостановление деятельности этой больницы», — сказал Е. Биртанов на коллегии ведомства в пятницу.

Как он отметил, у областных властей было время устранить все нарушения с ноября прошлого года.

«Те нарушения, которые были в прошлый раз выявлены (после ситуации с больными менингитом – КазТАГ), они серьезные, если они устранены, то это хорошо, но я сомневаюсь в этом. Кроме того, ко мне поступило обращение от сотрудников этой больницы, что с них собирают деньги на ремонт этой больницы. В курсе, да?» — уточнил глава ведомства у руководителя управления здравоохранения Алматинской области Бауыржана Ыскака.

Б. Ыскак в свою очередь пояснил, что главврач этой больницы «получил дисциплинарное взыскание – строгий выговор», также он должен до конца этого месяца будет устранить все те замечания, которые были предписаны.

«По больнице в с. Шелек – вам наш комитет охраны общественного здоровья дал предписание до конца года устранить. У вас еще время есть за счет местного бюджета провести ремонт и обеспечить соответствие минимальным требуемым стандартам санитарным», — напомнил министр.

По словам руководителя областного управления, сегодня на ремонт больницы в с. Шелек, точнее на подготовку проектно-сметной документации, выделено Т100 млн. Требуется на «капитальный ремонт с сейсмоусилением» еще порядка Т563 млн. Касательно Каскеленской инфекционной городской больницы, то на ПСД уже выделено более Т21 млн.

«Сейчас текущий ремонт по замечаниям, которые были, почти уже устранены, завершены», — добавил Б. Ыскак.

Напомним, в начале июня Каскеленская городская инфекционная больница не смогла справиться с наплывом больных менингитом. Первому руководителю медучреждения были сделаны замечания по организации работы приемного отделения больницы и скорой помощи. Не удовлетворительным оказалось состояние здания, в котором она располагается.

Между тем, в начале июля произошла трагедия в с. Шелек Енбекшиказахского района в местной больнице. В результате проведения очистных работ в канализационном колодце медучреждения произошел прорыв трубы, от отравления газом метан погибли трое человек, в числе которых врач.