Казахстан может увеличить добычу нефти в 2019 г. после принятия решения по Кашагану

Алматы. 20 июля. КазТАГ — Казахстан после решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не стал ее наращивать, но может сделать это в 2019 году, после того, как определится с уровнем добычи на Кашаганском месторождении, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«У нас она как была в пределах 1,8 млн баррелей (в сутки), так и осталась. До конца года так и будет, нам достаточно», — сказал К. Бозумбаев журналистам в пятницу, отметив, что Казахстан и так превышал квоту добычи.

«Да, возможно, сложно сказать (на сколько). Мы к концу года определимся по Кашагану. К концу года мы вам скажем, каким может быть увеличение», — отметил министр, отвечая на вопрос о росте добычи в 2019 году.

По соглашению ОПЕК+ Казахстан должен снизить добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки от уровня ноября 2016 года (для остальных участников сделки сокращение добычи рассчитывается от уровня октября 2016 года). Таким образом, Казахстан должен удерживать добычу на отметке 1,68 млн барр. в сутки. Однако в рамках договоренностей был учтен запуск Кашагана в ноябре 2016 года и необходимость ограничения добычи без ущерба для месторождения.

При этом Казахстан ранее выступил за возможный пересмотр своей квоты по сделке ОПЕК+. Замглавы минэнерго республики Магзум Мирзагалиев говорил, что Казахстану нужно позволить добывать на 100 тыс. барр. в сутки больше, чем это предусмотрено действующим соглашением.

Согласно отчетам Международного энергетического агентства, на протяжении нескольких месяцев Казахстан не соблюдал свою квоту. В мае республика нарастила добычу на 200 тыс. барр. в сутки вместо сокращения на 20 тыс. барр.

Кашаган – крупнейшее нефтегазовое месторождение в Казахстане. Общие запасы нефти оцениваются в 38 млрд баррелей, из них извлекаемые — около 10 млрд барр., запасы природного газа – более 1 трлн куб. м.

Кашаган запущен в ноябре 2016 года. На тот момент добыча составляла 75 тыс. барр. в сутки, в 2017 году ее планировалось увеличить до 370 тыс. барр. В апреле 2018 года Кашаган вышел на добычу в 300 тыс. барр. в сутки после проведенного в марте ремонта.