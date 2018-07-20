Казахстан может увеличить добычу нефти в 2019 г. после принятия решения по Кашагану

Новости 70 0

Алматы. 20 июля. КазТАГ — Казахстан после решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не стал ее наращивать, но может сделать это в 2019 году, после того, как определится с уровнем добычи на Кашаганском месторождении, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«У нас она как была в пределах 1,8 млн баррелей (в сутки), так и осталась. До конца года так и будет, нам достаточно», — сказал К. Бозумбаев журналистам в пятницу, отметив, что Казахстан и так превышал квоту добычи.

«Да, возможно, сложно сказать (на сколько). Мы к концу года определимся по Кашагану. К концу года мы вам скажем, каким может быть увеличение», — отметил министр, отвечая на вопрос о росте добычи в 2019 году.

По соглашению ОПЕК+ Казахстан должен снизить добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки от уровня ноября 2016 года (для остальных участников сделки сокращение добычи рассчитывается от уровня октября 2016 года). Таким образом, Казахстан должен удерживать добычу на отметке 1,68 млн барр. в сутки. Однако в рамках договоренностей был учтен запуск Кашагана в ноябре 2016 года и необходимость ограничения добычи без ущерба для месторождения.

При этом Казахстан ранее выступил за возможный пересмотр своей квоты по сделке ОПЕК+. Замглавы минэнерго республики Магзум Мирзагалиев говорил, что Казахстану нужно позволить добывать на 100 тыс. барр. в сутки больше, чем это предусмотрено действующим соглашением.

Зачем Национальный банк тешит себя иллюзиями? Зачем Национальный банк тешит себя иллюзиями?
3653

Согласно отчетам Международного энергетического агентства, на протяжении нескольких месяцев Казахстан не соблюдал свою квоту. В мае республика нарастила добычу на 200 тыс. барр. в сутки вместо сокращения на 20 тыс. барр.

Кашаган – крупнейшее нефтегазовое месторождение в Казахстане. Общие запасы нефти оцениваются в 38 млрд баррелей, из них извлекаемые — около 10 млрд барр., запасы природного газа – более 1 трлн куб. м.

Кашаган запущен в ноябре 2016 года. На тот момент добыча составляла 75 тыс. барр. в сутки, в 2017 году ее планировалось увеличить до 370 тыс. барр. В апреле 2018 года Кашаган вышел на добычу в 300 тыс. барр. в сутки после проведенного в марте ремонта.

Похожие материалы:

  1. США заявили о намерении стать мировыми лидерами по добыче нефти
  2. Россия прогнозирует падение цен на свою нефть до $53,5 за барр в 2024 г.
  3. Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на 2 млн барр в день
  4. Наличие при себе страхового полиса с 2019 г. может стать необязательным для водителей в Казахстане
  5. Недостаточное финансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150, считают аналитики

Новости партнеров

Загрузка...