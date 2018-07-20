Более Т1 млрд вернут казахстанцам по переплатам за отопительный период 2017-2018 гг.

Астана. 20 июля. КазТАГ – Более Т1 млрд вернут казахстанцам по переплатам за отопительный период 2017-2018 годов, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики РК.

«Субъект естественной монополии возвращает средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом. Общая сумма возврата средств населению на услуги теплоснабжения за отопительный период 2017-2018 годов составила Т1 012 720,38 тыс.», — сообщили в МНЭ РК в пятницу.

В ведомстве отметили, что территориальными подразделениями комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) проведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению в разрезе всех регионов Казахстана.

«В разрезе регионов суммы перерасчета за отопительный период 2017-2018 годов составили (с НДС): по г. Алматы – Т376 510,85 тыс.; по Алматинской области – Т948,45 тыс.; по Акмолинской области – Т10 242,94 тыс.; по Атырауской области – Т10 167,7 тыс.; по Актюбинской области – Т21 880,24 тыс.; по Восточно-Казахстанской области – Т157 619,96 тыс.; по Жамбылской области – Т31 726,18 тыс.; по Западно-Казахстанской области – Т12 955,87 тыс.; по Карагандинской области – Т266 888,79 тыс.; по Костанайской области – Т21 733,76 тыс.; по Кызылординской области – 54 812,95 тыс.; по Мангистауской области – Т306,51 тыс.; по Павлодарской области – 10 859,45 тыс.; по Северо-Казахстанской области – Т1 766,76 тыс.; по Южно-Казахстанской области – Т34 299,97 тыс.», — уточнили в министерстве.

При этом отмечается, что по г. Астана возврат средств населению от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха не производится, «так как субъекты естественных монополий, оказывающие регулируемые услуги по теплоснабжению на территории г. Астана ежемесячно производят корректировку размера платы за отопление в разрезе по месяцам с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период».

«Вместе с тем необходимо отметить, что возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете населения отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в отопительный период либо за календарный год», — пояснили в МНЭ РК.