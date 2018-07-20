Астана. 20 июля. КазТАГ – Правила регистрации кандидатов в президенты могут измениться в Казахстане, сообщается в проекте указа главы государства «О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 11 ноября 1996 года №3205 «Об утверждении положения о Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан».

«П. 15 положения о Центральной избирательной комиссии РК изложить в следующей редакции: «15. Комиссия в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет следующие функции: (…) 5) регистрирует кандидатов в президенты Республики Казахстан, выдает им соответствующие удостоверения, отказывает в регистрации или отменяет решение о регистрации кандидата, публикует в средствах массовой информации сообщение о регистрации кандидатов и не позднее чем на седьмой день после регистрации кандидатов в президенты публикует в средствах массовой информации сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (занятия), места работы и жительства каждого кандидата, а также, в зависимости от усмотрения кандидата, сведений о его принадлежности к общественному объединению, национальной принадлежности», — говорится в представленном в пятницу документе.

Действующая редакция гласит, что ЦИК РК «регистрирует кандидатов в президенты Республики Казахстан, регистрирует партийные списки, представленные политическими партиями, и кандидатов, выдвинутых Советом Ассамблеи народа Казахстана, выдает им соответствующие удостоверения, публикует в средствах массовой информации сообщение о регистрации кандидатов, партийных списков, кандидатов, выдвинутых Советом Ассамблеи народа Казахстана».

Кроме того, вносится ряд других изменений, при этом отмечается, что поправки вносятся с целью приведения в соответствие с конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». В общей сложности в правила может быть внесено несколько десятков изменений.

«Пересматривается последовательность изложения функций Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Проектом указа также дополняется компетенция председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан в соответствии с конституционными законами «О выборах в Республике Казахстан» и «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». Принятие проекта указа обеспечит логичность, простоту и лаконичность текста нормативного правового акта, что облегчит гражданам Казахстана понимание полномочий Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Это, в свою очередь, положительно отразится на осуществлении избирательных прав граждан», — пояснил председатель ЦИК РК Берик Имашев.

Проект указа президента РК вынесен на публичное обсуждение до 3 августа.