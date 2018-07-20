Вице-министром общественного развития РК назначен Арын

Астана. 20 июля. КазТАГ – Вице-министром общественного развития РК назначен Берик Арын, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Постановлением правительства РК Б. Арын назначен на должность вице-министра общественного развития РК и освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК», — сообщили в пресс-службе главы кабмина в пятницу.

На посту замглавы МДРГО РК Б. Арын работал с 2016 года, а в период с 2012 по 2016 годы работал по совместительству постоянным представителем РК при Лиге Арабских Государств, чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Марокко, а также чрезвычайным и полномочным послом РК в Алжирской Народной Демократической Республике и в Республике Тунис.