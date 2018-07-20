Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве Дениса Тен

Второй подозреваемый, причастный к совершению убийства Дениса Тен 23-х летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман Бурибаевич задержан сотрудниками полиции.

Задержание было проведено специально созданной следственно-оперативной группой МВМ и ДВД города Алматы в микрорайоне Аксай 2 около общеобразовательной школы №42, после широкомасштабных розыскных мероприятий.

Напомним, что по факту гибели Дениса Тен органами внутренних дел проводится досудебное расследование по части 2 ст.99 Уголовного кодекса РК — убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений.

Для расследования уголовного дела была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД во главе с первым заместителем Министра внутренних дел Жанатом Сулейменовым.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции лица, причастные к совершению преступления, были установлены.

Один из них — Киясов Н.Д., 1994 года рождения

был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания.

На розыск второго подозреваемого в убийстве Министерством был ориентирован весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел.

Министерство внутренних дел благодарит всех неравнодушных людей помогавших в раскрытии преступления.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований.

Уголовное дело находится на контроле Генерального Прокурора и Министра внутренних дел Республики Казахстан.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан