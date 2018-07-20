Режиссер Бекмамбетов планирует реализовать кинопроект погибшего фигуриста Тена

Алматы. 20 июля. КазТАГ — Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует реализовать проект, который задумывал погибший в четверг казахстанский фигурист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денис Тен, сообщает ТАСС.

«Д.Тен, скончавшийся в четверг в результате нападения злоумышленников, 13 июля представлял в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Т.Бекмамбетовым. Фигурист хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши», — сказал режиссер.

В аккаунтах фигуриста в соцсетях, где он рассказывал о проекте фильма, пользователи развернули активную кампанию с просьбами к основателю Bazelevs Т.Бекмамбетову экранизировать фильм.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Д.Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», — сказал Д.Бекмамбетов.

Д.Тен начал свою профессиональную карьеру в 2006 году, когда в 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов. Он заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Д.Тен многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев, является пятикратным чемпионом Казахстана.