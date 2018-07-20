Алматы. 20 июля. КазТАГ — Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, сообщает пресс-служба МВД РК.

«Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Д. Тен ориентирован весь личный состав и другие приданные силы территориальных департаментов внутренних дел», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, за совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 г.р., уроженец Кызылординской области.

«Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки. При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого МВД просит сообщить в ДВД Алматы по телефонам: 8 (7272) 54-40-42, 54-40-18, 54-41-00, 54-43-66 или 102», — резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева объяснила, почему Д. Тена не повезли в ближайшую Центральную клиническую больницу Алматы, так называемую «совминку».

«По мнению управления здравоохранения Алматы, экстренное хирургическое отделение находится в Центральной городской клинической больнице, соответственно, больница – Центральная клиническая больница, вот как вы называете, «совминовская» – она не имеет экстренного хирургического отделения, в связи с чем пациент был транспортирован в Центральную городскую клиническую больницу», — сказала Л. Актаева на брифинге в пятницу.

Ранее в пресс-службе МВД РК сообщили, по факту убийства Д. Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания – Киясов Н.Д., 1994 г.р. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

Гражданская панихида по Д. Тену пройдет 21 июля с 10.00 утра во Дворце спорта им. Балуана Шолака.