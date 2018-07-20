Алматы. 20 июля. КазТАГ — В Томске за пропаганду терроризма задержан 22-летний гражданин Казахстана, сообщает News.vtomske.ru.

«Сотрудники УФСБ РФ по Томской области, совместно с региональными СУ СК и ЦПЭ УМВД, пресекли противоправную деятельность 22-летнего сторонника радикального ислама. Мужчина пропагандировал среди жителей региона идеи терроризма и публично оправдывал действия боевиков», — сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

«Установлено, что 22-летний гражданин Казахстана, находясь в Томске и действуя под вымышленными установочными данными, распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории РФ, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов. В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-следственных действий по выявлению его возможных связей в экстремистских и террористических структурах», — отмечается в сообщении.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.