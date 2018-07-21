Директор исследовательско-аналитического центра Роскосмоса увольняется

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Директор исследовательско- аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон, в офисе которого в пятницу прошли обыски в рамках уголовного дела о госизмене, написал заявление об увольнении с начала августа, пишет ТАСС.

«Сейчас Д.Пайсон в отпуске до начала августа. После выхода из отпуска он покидает свою должность. Соответствующая договоренность уже достигнута между ним и руководством госкорпорации», — сказал начальник пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Напомним, 20 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ) проводит обыск в кабинетах сотрудников госкорпорации «Роскосмос» по подозрению в госизмене.

ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».