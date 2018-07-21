Карагандинцы против вырубки березовой рощи на трассе Астана-Алматы

Караганда. 21 июля. КазТАГ — Карагандинцы выступили против вырубки березовой рощи на трассе Астана-Алматы в обращении к руководству области и министру страны, передает корреспондент агентства.

«Нас, карагандинцев, взбудоражил вопрос вырубки части березовой рощи в Пришахтинске ради реконструкции северо-восточного обхода транспортного коридора Центр-Юг. Такая реакция горожан вызвана тем, что новость о частичной вырубке и пересадке деревьев в березовой роще не была должным образом освещена в 2015, 2016 и 2017 гг, и люди не смогли принять участие в общественных слушаниях», — говорится в обращении инициативной группы карагандинцев в субботу.

Жители Караганды отмечают, что березовая роща – это единственное в своем роде место, куда горожане выезжают с семьями на загородный отдых.

«В Караганде нет больше подобных рощ. Разделение посадки на 2 части полностью нарушит экосистему, и это усугубит и без того крайне неблагополучную экологическую ситуацию в городе. Многие горожане высказывают справедливое мнение о том, что за годы независимости местными органами власти не было создано подобных природных рекреаций. Еще свежи воспоминания о болезненном уничтожении ботанического сада и передаче земель центрального парка в частные руки для строительства коттеджей. Для снятия напряжения и уровня недовольства среди горожан мы просим: организовать пресс-конференцию с участием акима Карагандинской области, где будут даны четкие и понятные ответы на все наши вопросы. Вернуть проект строительства дороги для доработки, повторной экспертизы и обсуждения», — уточняется в обращении.

Напомним, 27 июня МИА «КазТАГ» сообщало о том, что часть земель Карагандинского и Темиртауского лесных хозяйств хотят изъять для строительства кольцевой развязки. Отмечалось, что земли изымают под реконструкцию коридора центр-юг Астана-Караганды-Балхаш-Алматы автомобильной дороги Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, участок Караганды-Темиртау, км 1444-1457,4 для строительства новой транспортной развязки «Темиртауское кольцо». Также назывались и суммы, которые необходимо возместить за вырубку деревьев — Т691 810 по территории Темиртауского лесхоза и Т1 866 413,1 – по Карагандинскому лесхозу.

«В Караганде идет реализация государственной программы «Нұрлы жол», согласно которой два участка дороги стыкуются на пришахтинской транспортной развязке. Эти участки попадают в лесной массив, площадь которого составляет 13,6 га. Это просто общая площадь, на которой будут вестись дорожно-строительные работы. Получается так, что лесом покрыты 2 га. Вырубке подлежат не все 2 га, а только часть, где новая дорога будет стыковаться с существующей. Согласно проекту, на новой развязке трассы Астана-Алматы предусмотрена посадка новых саженцев, компенсирующих деревья, подлежащие сносу, в количестве 4 тыс. Всего собираются вырубить 1,4 тыс. деревьев», — сообщил на пресс-конференции заместитель директора Карагандинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Игорь Гафтон.

Он заверил, что принятие проекта не повлечет отрицательных экологических, социально-экономических и правовых последствий. Также отмечается, что публичны слушания проводились три раза — в 2015, 2016 и 2017 гг.