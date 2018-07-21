Тысячи японцев стремятся в посольство Казахстана в Токио, чтобы почтить память фигуриста Дениса Тена

Астана. 21 июля. КазТАГ – Несмотря на жару тысячи японцев стремятся в посольство Казахстана, чтобы почтить память фигуриста Дениса Тена, сообщил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.

«В посольстве Казахстана в Токио не прекращается поток граждан Японии, желающих почтить память легендарного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Несмотря на аномальную жару в Японии, люди приезжают отдать последнюю дань уважения своему любимцу со всех концов страны. 20 июля для освещения акций памяти в посольстве находились журналисты телекомпании «Фуджи», общенациональной газеты «Асахи» и др.», — сказал А.Смадияров в субботу.

​По его словам, в казахстанское загранучреждение продолжают поступать телеграммы соболезнования и телефонные звонки.

Посетители уже заполнили 8 книг соболезнований.

Напомним, Д. Тен погиб 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.