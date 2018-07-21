Экс-участник сборной Актобе по КВН скончался после ножевых ранений в Актау

Актобе. 21 июля. КазТАГ — Экс-участник сборной Актобе по КВН Данияр Алимбаев скончался после ножевых ранений в ночь на 21 июля, передает корреспондент агентства.

«Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.

Трагедия произошла около 03.30 возле одного из заведений в 6 микрорайоне.

«Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию», — рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.