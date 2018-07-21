В США выступили против новых антироссийских санкций

Алматы. 21 июля. КазТАГ — Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций, сообщает «Коммерсант».

«Лоббисты нефтегазовых компаний пытаются убедить конгресс США не ужесточать санкции в отношении России», — сообщает Reuters со ссылкой на источники в конгрессе.

Против антироссийских санкций, введенных в 2014 году, ранее выступала крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil, утверждавшая, что ограничения дали конкурентное преимущество Shell и BP.

Вместе с тем сенаторы Марк Рубио и Крис Ванг Холлен предлагают законодательно закрепить автоматическое введение санкций против любого государства, которое попытается оказать влияние на выборы в США. Законопроект предполагает введение санкций в течение 10-ти дней после появления доказательств вмешательства.