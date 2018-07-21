После Brexit Великобритания планирует предложить привилегированный миграционный режим для граждан стран ЕС

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Алматы. 21 июля. КазТАГ — Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд предложил ввести после Brexit привилегированный миграционный режим для граждан стран Евросоюза, работающих в Соединенном Королевстве, пишет ТАСС.

«По данным издания, глава минфина Великобритании выразил несогласие с позицией министра внутренних дел Саджида Джавида, который выступает за «прекращение свободного передвижения». Хаммонд настаивает на обратном и считает, что правительство должно иметь в своем распоряжении варианты введения «механизмов преференциального передвижения», которые распространялись бы на подданных Великобритании и граждан стран Евросоюза», — говорится в сообщении со ссылкой на газету The Daily Telegraph в субботу.

Министр финансов уверен, что его предложение способно расположить немецкого канцлера Ангелу Меркель к содействию в заключении сделки о сотрудничестве после Brexit между Лондоном и Брюсселем.

«Если Великобритания стремится заручиться ее помощью в заключении этой сделки, то она должна быть готова к переговорам по этому (миграционному — КазТАГ) вопросу», — сказал Ф. Хаммонд.

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры о Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить парламенты ЕС и Великобритании. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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