Главы РФ и Франции обсудили гуманитарные аспекты сирийского урегулирования

Алматы. 21 июля. КазТАГ — Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в продолжение состоявшихся 15 июля в Москве переговоров обсудили по телефону актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Отмечается, что российский военно-транспортный самолет доставил в субботу из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Груз направлен в Сирию в соответствии с решением о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентами Франции и России.