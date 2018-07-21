Подозреваемого в убийстве Дениса Тена незадолго до рокового случая выпустили в Астане под подписку о невыезде

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена Арман Кудайбергенов был задержан за кражу зеркал с автомобиля 11 июля в Астане, пишет газета «Время».

«А. Кудайбергенов — тот человек, который в ночь на 11 июля обокрал мою машину. Он был задержан на месте преступления, определен под подписку о невыезде и сбежал от суда, который должен был состоятся в 20-х числах июля», — заявил житель Астаны Сапар Шамшиев, пострадавший от преступных действий А. Кудайбергенова буквально несколько дней назад.

По его словам, на следующее утро после происшествия он забрал зеркала в Алматинском РОВД г. Астаны, где там же с него повторно взяли показания и сказали, что максимум через 7-10 дней состоится суд над А. Кудайбергеновым по ускоренной процедуре.

«Я понял так, что А. Кудайбергенов до суда будет находится в изоляторе. Но уже 13 июля мне позвонила дознаватель и спросила, можно ли дать мой телефонный номер подозреваемому А. Кудайбергенову. Спрашиваю: «Зачем?» Она отвечает, что тот хочет поговорить со мной на счет примирения. Я отказался, запретил давать мой номер. И заявил, что хочу довести дело до конца, чтобы его осудили и посадили, тем более, что он был ранее судим и никаких выводов не сделал», — отмечает С. Шамшиев.

Но в пятницу вечером домой к С. Шамшиеву наведались сотрудники криминальной полиции, которые спросили, помнит ли он человека по имени А. Кудайбергенов.

«Они показали мне его фотографию, я его опознал. Они сказали, что он подозревается в убийстве Д. Тена. Я очень удивился: как это может быть? Ведь А. Кудайбергенов сидит в изоляторе в Астане, а убийство случилось в Алматы. А они мне отвечают: «Нет-нет, его выпустили под подписку о невыезде», — поясняет С. Шамшиев.

При этом, он считает, что А. Кудайбергенов как-то может быть связан с полицейскими, «слишком он уверено себя вел».

Напомним, Д. Тен погиб 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

20 июля один из подозреваемых был задержан – им оказался 24-летний Нуралы Киясов, уроженец Жамбылской области. Подозреваемый сознался в убийстве и был водворен в ИВС. Также правоохранители сообщили, что установлена личность второго предполагаемого убийцы, который был объявлен в розыск. Кроме того, Алматинский городской суд выдал санкцию на заочный арест разыскиваемого сроком на 2 месяца.

В последний путь фигуриста проводили под аплодисменты 21 июля. Попрощаться пришли боксеры Геннадий Головкин и Серик Сапиев, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.