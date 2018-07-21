В Алматы простились с Денисом Теном

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Тысячи алматинцев простились с Денисом Теном.

В последний путь фигуриста проводили под аплодисменты.

Попрощаться пришли боксеры Геннадий Головкин и Серик Сапиев, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Я был очень расстроен. Изначально не верил, что такое могло случиться с Денисом. Как? Почему? Это самый добрый человек в мире. Когда мы встречались во время различных соревнований, то всегда приветствовали друг друга рукопожатием. У Дениса всегда была добрая улыбка, всегда интересовался, как у меня дела, что нового. Наши беседы проходили весело и интересно. Денис не давал мне скучать. Он всегда находил время для шуток. Мы вместе с ним отмечали Новый 2018 год и исполняли песни. О нем я никогда не забуду. Будет не хватать друга», — сказал С. Сапиев.

Напомним, Д. Тен погиб 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

20 июля один из подозреваемых был задержан – им оказался 24-летний Нуралы Киясов, уроженец Жамбылской области. Подозреваемый сознался в убийстве и был водворен в ИВС. Также правоохранители сообщили, что установлена личность второго предполагаемого убийцы, который был объявлен в розыск. Кроме того, Алматинский городской суд выдал санкцию на заочный арест разыскиваемого сроком на 2 месяца.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.