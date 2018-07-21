Алматы. 21 июля. КазТАГ – Отравленного в Эймсбери британца выписали из больницы, пишут «Известия».

«Пострадавший от действия нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы», — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя среднего персонала медучреждения в Солсбери Лорну Уилкинсон.

Л.Уилкинсон отметила, что пострадавший прошел «ужасающее испытание» и от лица всех сотрудников больницы пожелала Ч.Роули скорейшего выздоровления. Она добавила, что в больнице была проведена процедура обеззараживания.

«Мы сделали это и для того, чтобы помочь им поправиться, и для того, чтобы не оставалось загрязнения, способного навредить им или кому бы то ни было, кто вступит с ними в контакт», — говорится в заявлении Л.Уилкинсон.

Напомним, 30 июня в британском Эймсбери с подозрением на отравление химоружием в критическом были госпитализированы 45-летний Ч.Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес, которая в последствии скончалась. Полиция Великобритании возбудила дело об убийстве. В Лондоне считают, что в отношении пары было применено боевое отравляющее вещество «Новичок», которое, по мнению британских властей, использовалось и четырьмя месяцами ранее – 4 марта против бывшего полковника главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, которые были найдены без сознания в Солсбери.

Создание «Новичка» и его применение против Скрипалей власти Великобритании приписывают России, которая, в свою очередь, причастность к инциденту отрицает.