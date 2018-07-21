Астана. 21 июля. КазТАГ – Фигурист Денис Тен являлся офицером Нацгвардии РК в воинском звании лейтенант, сообщает пресс-служба нацгвардии.

«Главное командование, Военный совет, Совет ветеранов Национальной гвардии выражают свои глубокие соболезнования родным и близким лейтенанта Тен Дениса Юрьевича в связи с его безвременной и трагической кончиной. С печалью в сердцах мы разделяем с вами эту невосполнимую потерю, затронувшую всех, кто знал Дениса», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Д.Тен, как член спортивной команды Национальной гвардии принимал самое активное участие в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, являясь примером трудолюбия и целеустремленности для молодого поколения казахстанцев, отмечает пресс-служба.

«Он проходил срочную воинскую службу в воинской части 7552 Национальной гвардии в г.Алматы. После чего остался и службу по контракту. Являлся старшим инструктором спортивной команды Национальной гвардии РК. Несмотря на плотный график, всегда находил время встречаться с офицерами и солдатами, где охотно делился своими достижениями в спорте», — указывается в сообщении.

«Все мы глубоко скорбим о кончине выдающегося спортсмена, невообразимо жаль, когда уходят такие легендарные личности. Но в наших сердцах остается благодарность за то, что он был с нами, за то доброе, что он сделал при жизни! Искренне желаем родным и близким крепости духа и стойкости в этот трагический час», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Д. Тен погиб 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.