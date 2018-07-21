В США подписан закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

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Алматы. 21 июля. КазТАГ — Американский лидер Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР, пишет РБК.

«Этот закон призывает содействовать соблюдению прав и свобод человека в Северной Корее. В документе приведены новые положения, отсутствовавшие в предшествующем законе. Так, согласно поправкам, Д.Трамп сможет формировать соответствующую политику США по соблюдению прав человека в КНДР и проводить переговоры с иностранными властями и международными организациями по этому вопросу», — сообщается на сайте Белого дома.

Напомним, в Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча глав США и КНДР. Во время саммита Д.Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились способствовать установлению мира на Корейском полуострове.

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