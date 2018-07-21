Задержаны подозреваемые в убийстве погибшего квнщика в Актау

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Задержаны подозреваемые в убийстве погибшего квнщика Данияра Алимбаева в Актау, сообщила пресс-служба ДВД Мангистау.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99, ч.1 УК РК (убийство). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемые задержаны. Ведется досудебное расследование», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Напомним, экс-участник сборной Актобе по КВН Д.Алимбаев скончался после ножевых ранений в ночь на 21 июля.

«Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.

Трагедия произошла около 03.30 возле одного из заведений в 6 микрорайоне.

«Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию», — рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.

Отмечается, что у погибшего 32-летнего Д. Алимбаева остались жена и четверо детей. Он является бывшим участником сборной команды Актобе по КВН. Также вместе с мангистаускими квнщиками был в сборной западного Казахстана на фестивале в Сочи.