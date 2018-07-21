В рядах армии Германии могут оказаться иностранцы

Алматы. 21 июля. КазТАГ — Вооруженные силы Германии не исключают, что в будущем будут набирать в свои ряды на добровольной основе граждан других стран Европейского союза, пишет ТАСС.

«Численность Бундесвера будет расти. Для этого нам нужен квалифицированный личный состав. Поэтому мы внимательно проверяем все возможные варианты», — сказал представитель минобороны ФРГ в субботу агентству DPA.

Он напомнил, что теоретическая возможность призывать иностранцев в немецкую армию была прописана еще в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Однако именно сейчас соответствующий пункт «включен в обновленную кадровую стратегию» Бундесвера.

Представитель Социал-демократической партии Германии Карл-Хайнц Бруннер полагает, что если и набирать иностранцев, то только с перспективой, что они потом получат гражданство ФРГ. В противном случае «будет угроза, что Бундесвер превратится в что-то вроде армии наемников», считает он.

Как отмечается, с жесткой критикой данной инициативы выступила и зампред парламентской фракции «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, германские политики «утратили здравый человеческий разум». Решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности, полагает представитель правых.

Напомним, Германия отказалась от регулярных призывов в армию с 1 июля 2011 года.