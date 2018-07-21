В рядах армии Германии могут оказаться иностранцы

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Алматы. 21 июля. КазТАГ — Вооруженные силы Германии не исключают, что в будущем будут набирать в свои ряды на добровольной основе граждан других стран Европейского союза, пишет ТАСС.

«Численность Бундесвера будет расти. Для этого нам нужен квалифицированный личный состав. Поэтому мы внимательно проверяем все возможные варианты», — сказал представитель минобороны ФРГ в субботу агентству DPA.

Он напомнил, что теоретическая возможность призывать иностранцев в немецкую армию была прописана еще в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Однако именно сейчас соответствующий пункт «включен в обновленную кадровую стратегию» Бундесвера.

Представитель Социал-демократической партии Германии Карл-Хайнц Бруннер полагает, что если и набирать иностранцев, то только с перспективой, что они потом получат гражданство ФРГ. В противном случае «будет угроза, что Бундесвер превратится в что-то вроде армии наемников», считает он.

Как отмечается, с жесткой критикой данной инициативы выступила и зампред парламентской фракции «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, германские политики «утратили здравый человеческий разум». Решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности, полагает представитель правых.

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Напомним, Германия отказалась от регулярных призывов в армию с 1 июля 2011 года.

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