Лондон может отказаться от выплаты ЕС «отступных» по Brexit

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб сообщил, что если стороны не смогут заключить торговое соглашение, то Лондон не будет платить Евросоюзу (ЕС) согласованные «отступные» в размере 39 млрд евро ($50 млрд), пишет «Коммерсант».

«Статья 50 (запустившая процедуру выхода Великобритании из ЕС — КазТАГ) требует, чтобы по мере того, как мы ведем переговоры о нашем соглашении о выходе из ЕС, был также достигнут прогресс по параметрам наших будущих отношений, так что оба положения взаимосвязаны», — приводит The Sunday Telegraph слова Д. Рааб.

Он добавил, что ситуация, когда что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет, невозможна.

Отмечается, что 12 июля правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с ЕС. Они, согласно документу, будут основаны на взаимной выгоде, уважаться будет как суверенитет Великобритании, так и независимость ЕС.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Даже названо точное время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).