Алматы. 22 июля. КазТАГ — Власти Аргентины согласились на строительство военных баз США, пишет РБК.

«Президент Аргентины Маурисио Макри дал разрешение на строительство в латиноамериканской республике нескольких американских военных баз», — сообщает мексиканское издание Aristegui Noticias со ссылкой на свои осведомленные источники.

По предварительному проекту, в стране разместятся как минимум три военные базы, которые будет содержать и финансировать Южное командование армии США (Southcom). Объекты развернут в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля.

Дополнительно стороны заключили специальное соглашение с агентством США по контролю за оборотом наркотиков о создании целевой группы в провинции Мисьонес для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом с использованием военных методов. База будет установлена на так называемой «трехсторонней границе», где сходятся Аргентина, Парагвай и Бразилия.

Издание указывает, что в Неукен уже готов фундамент для будущей военной базы. В этой аргентинской провинции находится месторождение сланцевого газа и сланцевого масла Vaca Muerta.

«Цель развертывания новых баз — обеспечить планирование на случай непредвиденных обстоятельств, операции и сотрудничество в области безопасности для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна», — указывается в сообщении.

Одним из главных сторонников идеи строительства базы США в Аргентине является министр безопасности республики Патрисия Буллирч. По данным источников издания, она согласовала приезд в страну группы американских инструкторов, которые занимаются подготовкой аргентинских полицейских перед ноябрьским саммитом G20 в Буэнос-Айресе, что нарушает действующие в Аргентине законы.

В Латинской Америке уже находятся военные объекты американской армии, например, пункт обеспечения корпуса морской пехоты в Сан-Паулу.