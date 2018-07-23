Балет Парижской национальной оперы едет с гастролями в Астану

Астана. 23 июля. КазТАГ — Балет Парижской национальной оперы приедет с гастролями в Астану 27-30 июля, сообщила пресс-служба театра «Астана Опера».

«С 27 по 30 июля на сцене большого зала «Астана Опера» пройдут гастроли балетной труппы знаменитого Парижского национального оперного театра. Звезды европейского балета представят казахстанской публике грандиозную программу Gala de Paris. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под руководством маэстро Владимира Ланде (Россия-США)», — отмечается в сообщении, распространенном в понедельник.

Гастроли состоятся в рамках празднования 20-летия Астаны. Турне также приурочено к 350-летию Парижской национальной оперы, поясняется в сообщении.

На сцену большого зала «Астана Опера» выйдут Летиция Пюжоль, Сэ Ын Пак, Франсуа Алю, Марк Моро, Пабло Легаса, Аксель Маглиано, Камиль Бон, Томас Докир, Амели Жоанидес, Наис Дюбоск, Исаак Лопес Гомес, Марион Готье, Виктуар Анкетиль, Адель Белем, Жозеф Омер, Джек Газтоут.

Концертную программу балетной труппы Парижской национальной оперы откроет отрывок из балета «Раймонда» в постановке В. Шайе по М. Петипа на музыку А. Глазунова. Вечер продолжит романтическое па-де-де из балета «Видение розы» М. Фокина на музыку К.М. фон Вебера по мотивам одноименного стихотворения Т. Готье.

Зрителям также представят гран-па классик, поставленное В. Гзовским в 1949 году в Парижской опере на музыку Д. Обера.

«Хореография «Манфреда» создана Р. Нуреевым на музыку П. Чайковского для парижской балетной труппы. В основу сюжета положена драматическая поэма лорда Дж.Г. Байрона. События, составляющие канву этого балета, были взяты из жизни самого Байрона», — говорится в анонсе.

Второе отделение откроет балет «Ренессанс» С. Берто на музыку концерта для скрипки с оркестром ми минор, op. 64 Ф. Мендельсона. Помимо этого зрителям представят соло «Умирающий лебедь», поставленное М. Фокиным на музыку пьесы К. Сен-Санса «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных».

Завершит вечер финал с участием всех артистов на музыку К. Черни «Этюд».

Paris Opéra Ballet – официальная национальная балетная труппа Парижской оперы, основанная в 1661 году королем Людовиком XIV в качестве Королевской академии танца. На сегодняшний день коллектив насчитывает более 150 артистов, художественный руководитель балета Парижского национального оперного театра – Орели Дюпон. В течение года труппа дает более 180 выступлений.

В разные годы с балетной труппой ассоциировались такие великие имена, как Мария Тальони, Джордж Баланчин, Серж Лифарь, Морис Бежар, Ролан Пети, Рудольф Нуреев, Сирил Атанасов, Сильви Гиллем, Анжелен Прельжокаж. Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова в 1990-х годах блистала на прославленной сцене в главных партиях в постановках Р. Нуреева. Всемирно известная прима исполнила роль Никии в балете «Баядерка» Л. Минкуса, а также воплотила образы Одетты и Одиллии в балете «Лебединое озеро» П. Чайковского.

Напомним, в этом парижском театре также с большим успехом выступали ведущие солистки оперной труппы: заслуженная артистка Казахстана, лауреат государственной премии Майра Мухамедкызы, заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина, симфонической оркестр и хор «Астана Опера» под руководством заслуженных деятелей Казахстана — главного дирижера театра Алана Бурибаева и маэстро Абзала Мухитдинова.