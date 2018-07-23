Астана. 23 июля. КазТАГ – Ставки на декларирование товаров при «растаможке» хотят пересмотреть в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК «О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года №171 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов».

«В ставках таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов, утвержденных указанным постановлением, строку «таможенный сбор за таможенное декларирование товаров: Т19 тыс. за основной лист декларации на товары; Т7 тыс. за каждый добавочный лист декларации на товары» изложить в следующей редакции: «таможенный сбор за таможенное декларирование товаров: Т20 тыс. за декларацию на товары», — говорится в представленном в понедельник документе.

Как пояснили разработчики, п. 3 ст. 76 Таможенного кодекса определено, что размеры таможенных сборов не могут превышать примерную стоимость затрат таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлены таможенные сборы.

«Основания принятия проекта (…) – в связи с внедрением электронного таможенного декларирования посредством информационной системы «Астана-1», предусматривающим автоматическую регистрацию и автоматический выпуск таможенной декларации, и упрощением взимания таможенного сбора за таможенное декларирование путем установления единой ставки без дифференциации на основной и добавочный лист декларации на товары», — поясни министр финансов РК Бахыт Султанов.

В связи с этим, по словам авторов документа, «был произведен расчет ставок, основанный на методике, соответствующей мировой практике и основанный на себестоимости затрат органов государственных доходов при проведении таможенных операций».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 6 августа.