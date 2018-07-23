Члены общественного совета Алматы призывают вернуть казахстанцам разрешение на травматическое оружие

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. За возвращение разрешения казахстанцам на ношение травматического и короткоствольного огнестрельного оружия выступил член общественного совета (ОС) Алматы Ерлан Смайлов.

«Я выступаю за то, что пока МВД не может нам обеспечить безопасность, надо навести порядок в лицензионно-разрешительной системе и инициировать принятие закона, разрешающего приобретение и ношение короткоствольного оружия для граждан. Вернуть хотя бы травматическое оружие», — сказал Е. Смайлов на заседании ОС, посвященном обсуждению недостатков работы полиции, в понедельник.

По его мнению, если бы у части потерпевших было травматическое оружие, краж стало бы значительно меньше.

«Вот изъяли травматическое оружие у нас несколько лет назад. Статистику посмотрите. Преступники как стреляли, так и стреляют. А если бы у кого-то из потерпевших был травматик? Почему нас, законопослушных граждан, лишают законных способов защиты себя, своего имущества, своих близких?» — заявил Е. Смайлов.

Также он высказал предложение о пересмотре уровня пределов самообороны и наказания за превышение.

«Сломал, допустим, человек, обороняясь, преступнику челюсть. Так его потом затаскают – второй же тоже может написать заявление, что ему нанесены телесные повреждения», — подчеркнул Е. Смайлов.

Напомним, решение запретить в Казахстане легальное обращение травматического оружия было принято в 2015 году. Сейчас, согласно действующему законодательству, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение травматического оружия, а равно патронов к ним, влечет за собой штраф в размере до 2 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, а также ограничение свободы на срок до 1 года или же лишение свободы на тот же срок. В течение 2015 года казахстанцы добровольно сдали 46 359 единиц зарегистрированного травматического оружия: огнестрельного бесствольного – 16 656 единиц, газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия – 29 703.

Вопрос о расширении самообороны и возврате легального обращения травматического оружия встал очень остро после убийства в Алматы всемирно известного фигуриста Дениса Тена.

Гибель титулованного спортсмена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области 23-летний Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира.

Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.