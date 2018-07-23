Спать подольше и носить вещи из натуральных тканей посоветовал школьникам главный санврач РК

Астана. 23 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Школьникам необходимо соблюдать режим сна, увеличивая его перед экзаменами, а также носить вещи из натуральных тканей, избегая синтетики, сказал председатель комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин.

«Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормативам. То есть удельный вес синтетических материалов не должен превышать определенные нормы. Родителям следует также обратить внимание на режим дня школьников. Режим играет важную роль. В том числе качество и продолжительность сна. Для детей 1-4 классов продолжительность сна должна составлять не менее 10-10,5 часов. Для 5-6 классов – 9,5-10 часов, а для старшеклассников продолжительность сна должна составлять 8-9 часов. Перед экзаменами продолжительность сна может увеличиваться на 1 час», — сказал Ж. Бекшин в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в понедельник.

Что касается верхней одежды, то, по его словам, она должна состоять из натуральных волокон, как шерсть, шелк, лен и хлопок, содержания которых должны быть не ниже 35%.

«В блузках и рубашках содержание натурального материала должно составлять не менее 65%. Причина в том, что синтетические волокна практически не пропускает воздух. В результате это приведет к дискомфорту ребенка, сказывается на самочувствии, успеваемости», — добавил главный санврач.

Он также посоветовать не забывать о простых правилах выбора школьного рюкзака и его наполняемости. Так, согласно озвученным нормам, рюкзак или ранец, вес которого не должен превышать в пустом виде 1 кг, должен быть из жесткой конструкции, позволяющей держать прямо осанку ребенка.

«Вес для учеников тоже имеет значение. Для каждой возрастной группы есть свой норматив веса. Например, для каждого учебника и в целом наполняемости рюкзаков и ранцев. Скажем, для 1-4 классов вес каждого учебника не должен превышать 300 грамм, 5-6 классы – не больше 400 грамм, 6-7 класс – не должен превышать 500 грамм, для старших классов вес не должен превышать 600 грамм», — добавил главный санврач.

В целом вес школьного ранца вместе с содержимым, по данным главы КООЗ, должен составлять максимум 10% от общего веса ребенка. Для 1-3 классов вес должен не превышать 1,5-2 кг, для 4-5 классов – 2-2,5 кг, для 6-7 классов – 3-3,5 кг, для 8-11 классов – 4-4,5 кг.

«Этот вопрос мы постоянно держим под контролем. Провели по всем издательствам экспертизу 86 учебников и выявили, что вес двух образцов, которые были изготовлены ТОО «Алматы кітап» не соответствовали нормативам. Это учебник «Русский язык» для 1 класса с казахским языком обучения. Его вес составлял 402 грамма при норме не более 300 грамм. Далее учебник «Казахский язык» для 1 класса с русским обучением. Его вес составлял 424 грамма тоже при норме 300 грамм. Нужно обратить внимание, что при проверке издательства выяснилось, что учебники не прошли экспертизу и не имели санитарно-гигиенического заключения. Поэтому «Алматы кітап» было выдано санитарное предписание. Далее их разделили на 2 части, чтобы учебник был приведен в соответствие», — заключил Ж. Бекшин.