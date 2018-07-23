Экспертное мнение: Курс доллара будет находиться у отметки Т345

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. В ближайшее время курс американской валюты будет колебаться вблизи уровня Т345 за $1, прогнозирует аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Курс доллара в ближайшей перспективе, вероятно, будет незначительно колебаться против тенге у отметки Т345 на фоне неоднозначного движения нефтяных котировок на мировом рынке «черного золота», — считает он.

При этом эксперт обратил внимание, что небольшое укрепление тенге против доллара в понедельник происходит на фоне колеблющейся у отметки $73 за баррель цены на нефть марки Brent, несмотря на возросшие риски падения нефтяных цен.

«Ранее на мировом рынке «черного золота» наблюдалось снижение цены на фоне опасений по поводу сокращения спроса на нефть, вызванных заявлениями представителей G20 о возросших рисках для мировой экономики из-за нарастания напряженности в мире. В частности, представители «большой двадцатки» имели в виду эскалацию торгового конфликта между США, Китаем и некоторыми другими странами», — пояснил И. Марчена.

Следует отметить, что курс доллара по отношению к тенге расчетами «сегодня» на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам утренней сессии в понедельник понизился на Т0,74, составив Т345,77 за $1. По итогам утренней и дневной сессий на торгах KASE доллар упал до Т345,68/$1.