Алматы. 23 июля. КазТАГ — Форму всеобщего декларирования утвердили в Казахстане. Соответствующий приказ министра финансов РК от 21 июня 2018 года №617 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правил ее составления» опубликован на сайте adilet.zan.kz.

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года. Согласно документу, при заполнении бланка (форма 250.00) указываются сведения об активах, в частности недвижимости, включая доли участия в жилищном строительстве на территории Казахстана, банковских счетах и ценных бумагах по состоянию на 31 декабря 2019 года.

«Раздел «Сведения о наличных деньгах, не превышающих предел 500-кратного минимального размера заработной платы» предназначен для отражения факта наличных денег, которые указываются в сумме, не превышающей предел 500-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица, за исключением денег, которые легализованы в соответствии с законом РК от 30 июня 2014 года «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества», — говорится в тексте документа.

Как уточняется, декларацию на имущество несовершеннолетних заполняют их законные представители.