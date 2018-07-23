Град и шквальный ветер ожидаются во вторник в Астане и Акмолинской области

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Астана. 23 июля. КазТАГ – Град и шквальный ветер ожидаются во вторник в Астане и Акмолинской области, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, порывы – 23 м/с. г. Астана: 24 июля ожидается гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.

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