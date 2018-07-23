Алматы. 23 июля. КазТАГ – Стартовала посвященная проблемам р. Урал казахстанско-российская экспедиция, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«ХХII казахстанско-российская историко-культурная, экологическая и спортивная экспедиция по р. Урал стартовала в Казахстане. В рамках экспедиции намечено проведение Дня Урала, в ходе которого в Уральске состоится круглый стол по актуальным проблемам трансграничного бассейна реки. Планируется обсудить совместно с экспертами, учеными, экологами, политиками лучшие практики управления экосистемами трансграничных бассейнов», — сообщили в казахстанском диппредставительстве в понедельник.

Отмечается, что в честь учреждения Дня Урала на Набережной реки в Уральске будет открыт памятный знак, символизирующий значение общей водной артерии для дружественных сопредельных государств и приграничных территорий Казахстана и России.

«Россию, Оренбуржье и Республику Казахстан многое связывает – общая история, культура, экономические отношения. И р. Урал у нас тоже общая. Сегодня мы все находимся в одной лодке, и наша совместная историко-культурная, экологическая экспедиция должна привлечь внимание к проблемам реки и помочь созданию общей безопасной экосистемы», — подчеркнул председатель законодательного собрания Оренбургской области РФ Сергей Грачев.

По данным посольства, идея проведения первых походов по р. Урал «По следам Валериана Правдухина» родилась более 20 лет назад в акимате Уральска.

«Повторение маршрута известного писателя, уроженца Оренбургской губернии, который долгое время жил и работал в Казахстане, стало не единственной целью экспедиции. Задача участников – привлечь внимание властей, общественности к проблемам Урала. Сегодня экспедиция носит статус международной, российско-казахстанской. Накоплен опыт проведения социально-культурных мероприятий, в числе которых научно-практические конференции, «круглые столы», форумы, пресс-туры», — говорится в сообщении.