Государственную профессиональную военизированную аварийно-спасательную службу РК выставили на торги

Астана. 23 июля. КазТАГ — Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК выставили на торги в виде имущественного комплекса, согласно постановлению правительства РК от 16 июля 2018 года №428.

«В соответствии с п.1 ст.103 Закона РК от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», правительство Республики Казахстан постановляет: комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке провести конкурс путем двухэтапных процедур по продаже республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в виде имущественного комплекса участнику, предложившему наивысшую цену», — говорится в документе.

Отмечается, что настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.