Превышение стоимости жд-билетов летом до 50% выявили общественники в Казахстане

Астана. 23 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Превышение стоимости железнодорожных билетов летом до 50% выявили общественники в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Пора летних отпусков закономерно вызывает повышенный спрос среди казахстанцев на железнодорожные билеты. Однако онлайн-сервисы по приобретению билетов и железнодорожные кассы показывают, что свободных мест на самые популярные направления нет. Вместе с тем, на вокзалах активизировались так называемые «помогайки» – посредники, предлагающие осуществить поездку без проездных документов в любом направлении. Проведенные общественниками мероприятия показали, что стоимость безбилетного проезда превышает официальную стоимость в среднем на 50%», — сообщили в понедельник в агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСиПК).

Как пояснил на брифинге замглавы АДГСиПК Олжас Бектенов, мониторинг проведен в 17 регионах.

«Сама проблема носит системный характер, она характерна для всех регионов в стране. Что касается самих посредников – это частные лица. Насколько они связаны с администрацией вокзала пока под вопросом», — заявил О. Бектенов.

Вместе с тем, отмечается, что среди тех, кто оказывают посреднические услуги, есть и проводники.

В АО «Пассажирские перевозчики» уже прокомментировали ситуацию, заявив, что поезда «Кызылорда-Кокшетау» 55/56 ТОО «Nomadas» и «Кызылорда-Петропавловск» 75/76 ТОО «Arlan-Trans-Astana» «являются частными перевозчиками».

«Координация деятельности частных поездов и билетных касс не входит в компетенцию АО «Пассажирские перевозки» и АО «НК «КТЖ». АО «Пассажирские перевозки» проводит постоянную работу в данной сфере, организуются регулярные проверки по всем поездам и билетным кассам. К виновным сотрудникам принимаются соответствующие меры наказания, вплоть до расторжения трудовых взаимоотношений. За последние 3 месяца по результатам разбирательств по фактам безбилетного провоза расторгнуто более 30 трудовых договоров и наложено свыше 50 дисциплинарных взысканий», — говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам рейдов с начала 2018 года задержано и привлечено к административной ответственности в соответствии с КоАП РК 15 лиц.

«Они занимались перепродажей проездных документов (билетов) на станциях Шымкент, Алматы-1 и Алматы-2», — сказано в сообщении.