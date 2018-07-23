Астана. 23 июля. КазТАГ – «Нарезающие круги» по парковке в аэропорту Астаны автомобили будут заносить в черный список, передает корреспондент агентства.

«21 числа был совершен запуск специальной полосы на территории аэропорта, это сделано для удобства граждан. Все провожающие могут сделать посадку-высадку в течение 15 минут. Эта полоса находится в непосредственной близости от аэропорта. (…) В системе специальная функция. То есть, человек если заехал на территорию парковки, у него есть доступ на 15минут, но заехать повторно на территорию парковки он может только 3 раза в течении часа. То есть, если человек будет нарезать круги по парковке, то система внесет его в черный список и в дальнейшем доступ будет ограничен», — сообщил в понедельник директор департамента по управлению парковочными пространствами ТОО «Astana LRT» Николай Антипов.

Он подчеркнул, что новая спецполоса разработана в рамках строительных норм и правил (СНиП) и стандартов.

«Все меры предприняты и на территории аэропорта имеются 7 паркоматов оплаты для удобства граждан. 2 паркомата располагаются в терминале Т1, 2 паркомата – в терминале Т2. На выезде есть 3 паркомата оплаты, где граждане могут произвести оплату. На территории спецполосы действуют тарифы 15 минут бесплатно, каждый последующий час – Т1 тыс. Это сделано для того, чтобы не создавать заторы на парковке», — пояснил спикер.

По его словам, как показал ранний опыт, на общей парковке люди стараются припарковаться как можно ближе к зоне посадке, «но спецполоса для этого предназначена, чтобы люди могли максимально близко поставить свое транспортное средство, произвести посадку-высадку и покинуть территорию».

«При этом, действуют другие тарифы на общую платную парковку. То есть, въезд на парковку составляет Т100, каждый час также по Т100 до 10 часов, с 10 до 24 часов – Т1 тыс., каждые последующие сутки Т500. Это позволит на долгий срок гражданам покинуть территорию Астаны (осуществить вылет) и оставить машину на парковке, то есть за двое суток выйдет порядка Т2,5 тыс., и последующие сутки будут по Т500», — уточнил представитель компании.

В дальнейшем, добавил он, будет рассмотрена возможность улучшения данных введений. По словам Н. Антипова, как показал мировой опыт, в аэропортах Москвы и Дубая также действуют спецполосы, но в других странах время бесплатного пребывания автомобилей в такой зоне составляет не 15, а 7 минут.

Как пояснил спикер, время пребывания с 30 минут до 15 уменьшили из-за того, что «люди, паркуясь на территории общей парковки, создают хаотичность».

«Оставляют машины в неположенном месте, создают заторы. То есть люди должны понимать, что это парковка, и здесь действуют все правила организации дорожного движения, и все должны парковаться согласно этим правилам. Но также, на территории аэропорта осуществляется нелегальный извоз. На первой линии располагается такси, и люди могут воспользоваться услугами их, но частные нелегальные извозчики, пользуясь, что у нас было 30 минут бесплатно. Осуществляли извоз и создавали проблемы для населения, и проблемы для функционирования парковки», — сказал директор департамента компании по управлению парковочными пространствами, добавив, что нововведения позволят бороться и с таксистами-нелегалами.

Также, по его словам, рядом с основной парковкой располагаются три бесплатные парковки в пешей доступности. Первая располагается по ул. Кабанбай батыра, вторая – за территорией паркинга. Всего создано 500 бесплатных парковочных мест.