Сайт телеканала CNBC опубликовал аналитическую статью под названием «Russia’s Achilles heel: Putin still falling short on master plan for aging oil economy» — «Ахиллесова пята России: У Путина все еще нет плана по преобразованию дряхлеющей нефтяной экономики».

В ней говорится так: «За последние несколько лет финансовая ситуация в России оставалась стабильной, но ничем не примечательной. В экономике страны отмечается тенденция к небольшому росту, подстегиваемая повышением цен на нефть и низкой инфляцией — набором факторов, которые не могут долго сохранять свою эффективность. Экономическое производство России испытывает трудности вследствие того, что по сию пору не проведена секторальная диверсификация, и из-за этого она отстает от своих крупнейших конкурентов на мировой арене. По мнению экспертов, страна остается зацикленной на образе мышления, свойственном индустриальному веку, и из-за этого ограничиваются инновации, имеющие ключевое значение для обеспечения роста.

«Россия должна уделять приоритетное внимание решению проблемы нехватки инноваций и предпринимательства в среде российских компаний, если она хочет модернизировать свою экономику и добиться устойчивого роста», — сказал профессор экономики Гарвардского университета Бруно Сержи».

Для Казахстана состояние дел в российской экономике имеет существенное значение постольку, поскольку наша страна теснейшим образом связана со своим северным соседом в рамках Евразийского экономического союза. И их экономические системы — как наследницы советского строя — во многом аналогичны. Поэтому представляется вполне закономерным то, что непростые времена переживает экономика не только России, но и Казахстана.

Но настоящие трудности у нашей страны, похоже, еще только впереди. Потому что у трех главных партнеров РК по торговле – России, Китая и Европейского Союза – имеются проблемы разной степени серьезности. Экономика Российской Федерации находится в трудном положении постольку, поскольку она почти исчерпала резервы роста, к тому же ЕС и США ввели в отношении нее санкции. А Китай и Европейский Союз столкнулись с торговой войной, которую против них развязали Соединенные Штаты Америки. На таком фоне цены на нефть, которая является основной экспортной статьей во внешней торговле РК, снижаются. А ослабление конъюнктуры сырьевого рынка грозит ударить бумерангом по скромным перспективам роста казахстанской экономики.

При этом у нас самый высокий в СНГ внешний долг на душу населения — по $8 500. Другими словами, получается порядка $167,5 миллиарда на 18 с лишним миллионов граждан РК. Вон, у Украины с ее почти 50-миллионным населением весь внешний долг составлял $114,836 миллиарда совсем недавно.

Поныне, то есть спустя почти десять лет после кредитного кризиса 2008 года, финансовый сектор и строительный бизнес по-прежнему находятся в непростой ситуации. То, что они не подстегивают прежними темпами заимствование денег из-за границы, мало что меняет. Потому что на их спасение пошли огромные объемы отечественных денег в виде накопленных в течение многих лет государственных денежных запасов. Спасали же их от тех же кредитодателей, получая у которых прежде неимоверно огромные суммы, они сумели сделать Казахстан абсолютным и непревзойденным лидером по размеру внешнего долга на душу населения во всем СНГ.

Из ситуации, в которую вошла сейчас казахстанская экономика, вряд ли можно выйти так просто, как это представляют себе некоторые. Такой вывод заставляет делать то обстоятельство, что Казахстан даже в условиях, когда цены на его основной экспортный товар, нефть, сначала неуклонно росли, а потом оставались чрезвычайно высокими, набирал не столько адекватные прибыли, а долги. Огромные долги. Получается, наша экономика, если и управляется, то явно не в угоду ее коренным и долгосрочным интересам. Так что она, сумевшая в наиболее благоприятные для себя времена набрать огромные не прибыли, а внешние долги, вряд ли сумеет совладать с ситуацией, когда приходит пора рассчитываться уже по ним при резко ухудшившемся положении для себя.

