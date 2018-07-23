В Казахстане «раскрывают» несуществующие преступления, при этом реальные не расследуются — ветеран внутренних органов

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Если бы на месте погибшего от ножевого ранения в Алматы всемирно известного спортсмена Дениса Тена оказался рядовой алматинец, преступление осталось бы нераскрытым, считает ветеран внутренних органов, член общественного совета (ОС) Алматы Шакен Толегенулы.

«Если бы на месте Д. Тена оказался рядовой алматинец, преступление осталось бы нераскрытым. Я говорю это совершенно ответственно, потому что уровень профессионализма сегодняшних сотрудников полиции очень низкий. Ввиду низкого социального обеспечения наблюдается текучесть кадров в рядах полиции, также на это влияет гуманизация законодательства», — сказал Ш. Толегенулы на заседании общественного совета Алматы в понедельник.

Он подчеркнул, что необходимо менять критерии оценки работы внутренних органов.

«Большую часть работы полицейского сегодня является составление сводки, потому что по ее содержанию оценивается работа. Полицейские выдумывают несуществующие преступления, которые раскрыты, при этом реальные не раскрываются», — подчеркнул Ш. Толегенулы.

В ходе заседания была озвучена следующая статистика: из 67 тыс. преступлений, зарегистрированных в Алматы в 2017 году, 45 составили кражи имущества, из краж до суда доведены только 4 тыс. Ущерб составил Т1,5 млрд, возмещено в ходе досудебного расследования Т366 млн.

«Общая раскрываемость преступлений в 2017 году составила 15,4%. При этом бюджет ДВД Алматы с Т19 млрд в 2016 году вырос до Т25 млрд в 2017 году. В связи с этим мы предлагаем обратиться в генпрокуратуру, командировать в Алматы межведомственную группу для анализа работы ДВД», — добавил член ОС Марат Шибутов.

Также член ОС Ерлан Смайлов предложил ввести индикаторы достижения цели для полицейских, привязанные к бюджету.

«Например, выделить Т5 млрд на борьбу с кражами и через год смотреть результаты. Если результата нет – руководителя ДВД, РОВД надо менять», — считает он.

Еще один член ОС, политолог Айдос Сарым, считает, что непосредственно по пресечению нелегальной торговли автозапчастями необходимо изменить порядок торговли на авторынках города.

«Мы прошли в выходные дни по 4 авторынкам – в глаза бросается отсутствие кассовых аппаратов у торговцев. Наверняка предприниматели платят налоги по упрощенной схеме. Но, учитывая оборот (в одном контейнере продается до 30 автомобильных двигателей), наверняка на этих рынках должны быть приняты особые правила, а торговцы приравнены к полноценным фирмам, где поставщик и покупатель должен фиксироваться. Это вопрос к нашему маслихату», — добавил А. Сарым.

Однако заместитель начальника ДВД Алматы Газиз Нуркенов привел положительную статистику.

«Что касается имущественных краж, за полгода 2018 года было зарегистрировано 20 722 кражи, что на 11,5% ниже первого полугодия 2017 года, раскрыто 22,6%, улучшение составляет 1,5%», — утверждает Г. Нуркенов.

Такая статистика членами ОС была воспринята скептически. В письме на имя руководителей силовых органов РК они рекомендовали отправить руководство ДВД Алматы в отставку. Также в рекомендациях содержится предложение об отставке министра внутренних дел Калмуханбета Касымова.

Напомним, эффективность работы полиции и главы МВД РК оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Д. Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней. Найти убийц спортсмена призвали и в Международном союзе конькобежцев.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области 23-летний Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.