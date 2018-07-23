В стиле охотников-кочевников будут одеты казахстанские спортсмены на Азиаде-2018 в Индонезии

Астана. 23 июля. КазТАГ – В стиле охотников-кочевников будут одеты казахстанские спортсмены на летних Азиатских играх-2018 в Индонезии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Сборная Казахстана отправится на Азиатские игры в новой форме казахстанского производства. Главной темой нового образа спортсменов стала «охота кочевников». Центральной фигурой коллекции был выбран Сокол, исполненный в техно-стиле. В истории Казахстана традиция охоты с хищной птицей имеет глубокие корни. Сами ловчие птицы являлись символами свободы, стремления к своей цели. В качестве основных деталей на всех изделиях можно отметить буквы «KZ», — сообщили в НОК в понедельник.

Как уточнили в комитете, спортивная экипировка состоит из тренировочного и парадного костюмов, поло, шорт, футболок и других необходимых элементов. Всего – 16 позиций.

«Дизайном и изготовлением формы занимались казахстанские производители. Вся форма изготовлена с учетом климатических особенностей страны-хозяйки летних Азиатских игр – Индонезии. Большинство вещей в экипировке изготовлены из трикотажного полотна, позволяющего изделию быть удобным как для тренировок, так и в обычной жизни. Основными цветами формы стали темно-синий и белый, основным решением – чистые линии и минимализм. Спортсмены, которые уже успели примерить новую форму, остались довольны как функциональностью формы, так и ее внешним видом», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что форма была выбрана коллегиальным решением специальной комиссии НОК, в которую вошли также представители министерства культуры и спорта РК, а также именитые спортсмены страны.

Новую форму уже примерили пловец Дмитрий Баландин, синхронистка Кристина Тыныбаева и боксер Абильхан Аманкул, который был выбран знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Азиатских игр. По его словам, новая форма очень удобная и не сковывает движения.

«Сборная Казахстана должна быть заметна на континентальных Играх в новой экипировке. Мне очень понравилась новая форма – выглядит современно и хорошо сидит. Думаю, что и другие спортсмены оценят ее функциональность», — сказал А. Аманкул.

Понравился дизайн казахстанских «спортивок» и олимпийскому чемпиону Д. Баландину.

«Уже в который раз одним из первых примерил на себя форму сборной Казахстана. Хочу отметить, прежде всего, внешний вид костюмов. Форма выглядит свежее, по-новому. Обновление в дизайне заметно. И тренировочная, и парадная костюмы отлично сели по размеру, удобные. Очень понравился спортивный костюм – очень качественный, в нем приятно и тренироваться. Такие костюмы можно одевать не только на тренировки, но и в повседневной жизни», — отметил Д. Баландин.

Синхронистка Кристина Тыныбаева также отметила внешнюю составляющую костюмов.

«Белый и темно-синие цвета, а также лаконичность всего образа очень импонируют», — призналась К. Тыныбаева.

Азиада-2018 в Индонезии пройдет с 18 августа по 2 сентября. Церемония открытия намечена на 18 августа. От казахстана на крупнейшем азиатском спортивном форуме примут участие 410 атлетов по 25 олимпийским видам спорта, а это 37 спортивных дисциплин.