Акклиматизационный этап подготовки к Олимпиаде-2020 казахстанские спортсмены проведут в Японии

Астана. 24 июля. КазТАГ – Акклиматизационный этап подготовки к летним Олимпийским играм-2020 казахстанские спортсмены проведут в Японии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Сегодня, ровно за два года до старта летних Олимпийских игр в Японии, директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов, губернатор префектуры Фукуока Хироши Огава и мэр Куруме Цутому Окубо заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит отечественным спортсменам не только провести качественный подготовительный процесс перед главными стартами четырехлетия, но и пройти акклиматизацию непосредственно перед Олимпиадой, что является важнейшим этапом подготовки атлетов», — сообщили в НОК во вторник.

Отмечается, что торжественная церемония началась со слов соболезнований Казахстану в связи с трагической гибелью олимпийского призера – знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Эта трагедия потрясла всю Японию, которая восхищалась талантом казахстанского фигуриста», — сказал мэр Куруме Ц. Окубо.

По данным НОК, в городе в июне открыли новый многофункциональный спортивный комплекс, который соответствует всем международным стандартам и готов принимать сборные перед Играми-2020.

«Комплекс предназначен для тренировок команд по всем игровым видам спорта, спортивной гимнастике, настольного тенниса, всем видам единоборств, а также легкой атлетике и гребле на каноэ. В рамках заключенного соглашения, японская сторона готова обеспечить тренировки отечественных спортсменов на безвозмездной основе в год Олимпиады», — говорится в сообщении.