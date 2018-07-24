Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 г.

Астана. 24 июля. КазТАГ — Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 года, сообщает Trend.

«До конца 2018 года мы ожидаем начала экспорта вина в Казахстан. Также мы ожидаем расширения экспорта в прибалтийские страны, Украину и Белоруссию, которые являются потенциально большими рынками для сбыта азербайджанского вина», — сказал председатель азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

Он также отметил, что экспорт вина из Азербайджана в страны Балтии, Украину и Беларусь сейчас осуществляется в небольших объемах.

По словам Э. Мадатова, в течение следующих двух месяцев в Азербайджане планируется открытие новых предприятий по производству вина.

Согласно государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, страна планирует в 5 раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

Согласно данным государственного таможенного комитета, экспорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также винного уксуса в январе-июне 2018 года составил $7 161 660, что на 36,44% меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Импорт, в свою очередь, составил $35 835 160, что на 17,92% больше аналогичного показателя первого полугодия 2017 года.