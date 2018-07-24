Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 г.

Новости 110 0

Астана. 24 июля. КазТАГ — Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 года, сообщает Trend.

«До конца 2018 года мы ожидаем начала экспорта вина в Казахстан. Также мы ожидаем расширения экспорта в прибалтийские страны, Украину и Белоруссию, которые являются потенциально большими рынками для сбыта азербайджанского вина», — сказал председатель азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

Он также отметил, что экспорт вина из Азербайджана в страны Балтии, Украину и Беларусь сейчас осуществляется в небольших объемах.

По словам Э. Мадатова, в течение следующих двух месяцев в Азербайджане планируется открытие новых предприятий по производству вина.

Согласно государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, страна планирует в 5 раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

От дефолта как в Киргизии нас спасёт только Трамп От дефолта как в Киргизии нас спасёт только Трамп
6150

Согласно данным государственного таможенного комитета, экспорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также винного уксуса в январе-июне 2018 года составил $7 161 660, что на 36,44% меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Импорт, в свою очередь, составил $35 835 160, что на 17,92% больше аналогичного показателя первого полугодия 2017 года.

Похожие материалы:

  1. Численность населения Казахстана на 1 июня составила 18,25 млн человек
  2. Казахстан пригласил бизнесменов Татарстана принять участие в деятельности специальных зон
  3. Содержание инфраструктуры Ботанического сада намерены передать акимату Алматы до конца 2018 г.
  4. Morgan Stanley прогнозирует резкий рост цен на нефть во втором полугодии 2018 г.
  5. Вице-мэр Бишкека Макенов заключен в СИЗО ГКНБ до конца следствия

Новости партнеров

Загрузка...