Алматы. 24 июля. КазТАГ – Израиль сбил сирийский истребитель Су-22 над Голанскими высотами, сообщают «Известия».

«Армия обороны Израиля сбила сирийский истребитель «Сухой» Су-22, залетевший в воздушное пространство страны. Самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 км и был перехвачен. Истребитель участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции. С утренних часов наблюдался рост интенсивности внутренних боестолкновений в Сирии, включая активизацию действий сирийских ВВС», — сообщили в вооруженных силах еврейского государства во вторник.

Однако позже военные источники в Сирии заявили, что истребитель был сбит над их территорией.

«Армия обороны Израиля сбила сирийский истребитель в то время, когда он находился в воздушном пространстве Сирии. Это произошло, когда истребитель атаковал террористов близ населенного пункта Сайда в районе Вади-Ярмук в провинции Дераа. Израиль подтвердил этой агрессивной вылазкой, что покровительствует формированиям террористов, против которых ведут военные действия сирийские войска», — заявил источник в сирийской армии.

В Израиле это обвинение отвергли, подчеркнув, что перед ударом военные убедились, что самолет не принадлежит военно-космическим силам России.

«Самолет упал на контролируемой Сирией части Голанских высот, но перед этим нарушил израильское воздушное пространство. Мы не располагаем информацией о судьбе экипажа сбитого сирийского истребителя, не знаем, удалось ли пилотам катапультироваться», — заявил представитель армии Израиля Джонатан Конрикус.