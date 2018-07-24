Алматы после убийства Тена можно назвать «криминальной столицей» и это скажется на имидже РК

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматы после убийства знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена можно назвать «криминальной столицей», и это скажется на имидже Казахстана, считает директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов.

«Алматы, недавно я читал, стоит по уровню криминала на 1 месте в Казахстане. И подобные вещи (убийство Д. Тена – КазТАГ) самым прямым образом отражаются на имидже государства. Алматы в плане поддержания общественного порядка – не рядовой город, если верить заявлениям, у нас большое количество камер уличного наблюдения, патрулей. Но когда средь бела дня происходит такое преступление, нужно снимать все руководство ДВД. Ведь чем страшна ситуация? Тем, что преступник не верит в неотвратимость наказания, думает, что сумеет улизнуть от наказания, проскочить», — сказал М. Башимов в комментарии корреспонденту агентства во вторник.

По словам политолога, Д. Тен был выдающимся спортсменом, сделавшим для имиджа Казахстана побольше иного политика.

«Помимо выступлений главы государства, о стране, как правило, много узнают именно через спорт. И когда о стране начинают говорить в разрезе того, что у нас могут так запросто убить спортсмена… Понятное дело, что никакими санкциями это не грозит, но порицание на уровне общественного мнения Казахстану гарантировано. Не самого лучшего мнения о нас будут спортсмены, приезжающие на международные соревнования, криминального разгула будут бояться туристы», — считает М. Башимов.

Вместе с этим он считает, что для наведения порядка нужна «четкая, последовательная и ответственная воля государства».

«Смогли же в России навести порядок перед чемпионатом мира. Или Чечня? Там вообще война была, а сегодня (президент Чеченской республика Рамзан – КазТАГ) Кадыров сумел обеспечить полную безопасность для всех приезжающих», — резюмирует М. Башимов.

Напомним, гибель титулованного спортсмена Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области 23-летний Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

23 июля члены общественного совета Алматы единогласно рекомендовали отправить в отставку начальника ДВД города Серика Кудебаева и министра внутренних дел РК К. Касымова. Последний, впрочем, чуть ранее в разговоре с экс-депутатом мажилиса парламента РК Бахыт Сыздыковой заявил, что подумает над требованиями казахстанцев об его отставке.

Вместе с тем, вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов считает, что вопрос отставки К. Касымова не в компетенции МВД РК. Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, должно ли руководство министерства извиниться после гибели Д. Тена.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира.

Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.