Экспертное мнение: Курс тенге вновь может оказаться под давлением

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. После незначительного укрепления во вторник тенге снова может ослабнуть в паре с долларом, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Тенге, которому удалось немного укрепиться по отношению к американской валюте, вероятно, вскоре вновь перейдет к снижению на фоне возобновившегося падения цен на мировом рынке нефти, связанного с опасениями по поводу роста поставок «черного золота» из Саудовской Аравии и России», — прогнозирует он.

По его мнению, сегодня в ходе утренней сессии на KASE, курс тенге смог отыграть выросшие накануне мировые цены на нефть, которые пошли наверх на фоне возможного сокращение поставок из Ирана из-за американских санкций.

«Вместе с тем во вторник на мировом рынке нефти возобновилось снижение цен — к отметке $73 за баррель марки Brent, так как участники переключили внимание на возможный рост поставок «черного золота» из Саудовской Аравии и России», — полагает аналитик.

Напомним, что средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи во вторник укрепился на Т1,04 — до Т344,64/$1.